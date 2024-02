Ai Giochi Olimpici sia tra gli uomini sia tra le donne

(DIRE) Roma, 18 Feb. – A Parigi 2024 l’Italia Team parteciperà a tutte le staffette di nuoto. È la sentenza della giornata conclusiva dei Mondiali di Doha, in Qatar, dove la 4×100 misti azzurra vola in finale sia nella competizione maschile sia in quella femminile. Michele Lamberti, Ludovico Blu Art Viberti, Federico Burdisso (foto ANSA) e Alessandro Miressi firmano il tempo di 3:34.20 e approdano all’ultimo atto della manifestazione iridata da sesti. Considerando anche il 3:33.54 siglato da Thomas Ceccon, Nicolò Martinenghi, Piero Codia e Manuel Frigo a Fukuoka 2023, nella peggiore delle ipotesi chiuderemmo al quindicesimo posto sui sedici disponibili per i Giochi Olimpici.

“L’obiettivo era entrare in finale e l’abbiamo raggiunto – spiega Alessandro Miressi -. Personalmente ho controllato un po’ troppo. Magari potevo fare qualcosa in meno. Comunque sono un po’ stanco e lo siamo tutti, chi più e chi meno. Abbiamo rischiato, la mista è sempre insidiosa: tutte le squadre ci provano sempre. I ragazzi sono stati bravi”. Missione compiuta anche per Francesca Pasquino, Arianna Castiglioni, Costanza Cocconcelli e Chiara Tarantino, in finale da settime con il crono di 4:02.62. Anche grazie al 4:00.67 di Margherita Panziera, Martina Carraro, Ilaria Bianchi e Sofia Morini a Fukuoka, le azzurre terminerebbero almeno dodicesime la corsa a Parigi 2024.

“Obiettivo centrato in pieno – afferma Costanza Cocconcelli -: staffetta mista in finale e a Parigi. Questa mattina anche i tecnici si erano raccomandati di provare a centrare la finale che è l’obiettivo minimo di questi Mondiali, per avere la certezza della qualificazione olimpica. Siamo state brave, ce l’abbiamo fatta. A Fukuoka non ci eravamo riuscite e questo significa anche aver compiuto un passettino in avanti”. (Com/Gas/ Dire) 16:24 18-02-24