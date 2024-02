Rifiuti. Gualtieri: il termovalorizzatore di Roma sarà amico dell’ambiente

Il sindaco visita quello di Copenaghen: “Diventato attrazione turistica”

(DIRE) Roma, 18 Feb. – “Ho visitato il termovalorizzatore di Copenaghen. Un impianto in grado di produrre energia pulita e calore per il riscaldamento e divenuto un’attrazione turistica per la pista da sci. Anche il termovalorizzatore di Roma sarà proprio così: moderno, efficiente e amico dell’ambiente”. Così su X il sindaco della Capitale Roberto Gualtieri, a proposito della visita in Danimarca. “Questo termovalorizzatore tratta 600mila tonnellate- ha detto- è la dimensione di quello di Roma” ed è “avanzatissimo dal punto vista tecnologico”.

Gualtieri ha quindi spiegato che il termovalorizzatore di Copenaghen è diventato un “luogo d’incontro per le persone, per le famiglie, per i bambini” e “produce sia calore che alimenta il riscaldamento delle case di Copenaghen, sia elettricita”. Il sindaco di Roma ha poi detto che “qui le case più sono attaccate al valorizzatore, più costano perché è considerato un vantaggio per la case essere qui vicino”. Inoltre, “recupera le ceneri pesanti da cui si prendono materiali di costruzione, metalli”, ha detto ancora il sindaco ed ha spiegato che “chi mette in contraddizione il termovalorizzatore con la raccolta differenziata, qui si tratta solamente di residui indifferenziati ed è alternativa alla discarica”. Questa, per il primo cittadino di Roma “è soluzione più amica dell’ambiente, quella più efficiente e coerente anche con un livello altissimo di raccolta differenziata che vogliamo realizzare a Roma”. (Gas/ Dire) 18:31 18-02-24