Secondo titolo del 2024, battuto De Minaur in due set

(DIRE) Roma, 18 Feb. – Jannik Sinner non si ferma più. Il tennista azzurro, che da lunedì 19 febbraio sarà numero 3 al mondo scavalcando Medvedev, risultato mai raggiunto prima da tennisti italiani, a Rotterdam ha battuto in finale del torneo Atp 500 l’australiano Alex De Minaur in due set: 7-5, 6-4. Si tratta del secondo titolo per Sinner nel 2024, il dodicesimo in carriera ad appena 22 anni. (Gas/ Dire) 18:03 18-02-24

(Foto di repertorio)