Brasile, Bolsonaro chiede rinvio interrogatorio

Gli avvocati dell’ex presidente brasiliano Jair Bolsonaro hanno richiesto un rinvio dell’interrogatorio presso la polizia federale previsto per Giovedì, nell’ambito dell’inchiesta sul presunto tentativo di colpo di Stato per impedire l’insediamento di Luiz Inacio Lula da Silva.

La richiesta è motivata dal desiderio di Bolsonaro di non testimoniare o rilasciare dichiarazioni fino a quando non avrà accesso completo agli atti processuali disponibili agli inquirenti. L’ordinanza del giudice della Corte Suprema Alexandre de Moraes, che ha già portato a perquisizioni e arresti di politici, ex ministri e militari coinvolti nella presunta trama golpista, contiene estratti di presunte conversazioni ottenute dai cellulari sequestrati, ai quali la difesa non ha ancora avuto accesso.

FL