Catania. Droga al posto del pane

09:15 – Fermate nove persone accusate, a vario titolo, di spaccio di sostanze stupefacenti durante un’operazione che ha visto coinvolti oltre centro militari dell’Arma.

L’indagine, da cui sono scaturiti gli arresti odierni, ha il nome di “Non solo pane” in quanto un forno sarebbe stato usato come copertura per l’attività di spaccio. La cessione della droga sarebbe avvenuta anche maniera “itinerante”, con gli “ordini” stabiliti al telefono.

I Carabinieri del Comando Provinciale di Catania, con il supporto dei reparti specializzati, nelle provincia catanese e di quella di Reggio Calabria hanno posto fine ad un fiorente spaccio di sostanze stupefacenti. Per otto degli indagati il GIP ha disposto la custodia in carcere e per uno gli arresti domiciliari.

Fabrizio Pace