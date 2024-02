Crollo Firenze. Tenerini (Fi), Controlli a tappeto, sicurezza è dovere di tutti

“Ci stringiamo intorno alla comunità toscana colpita dal crollo nel cantiere di Firenze. Una tragedia che ha scosso profondamente tutto il Paese, accendendo i riflettori sul drammatico fenomeno degli incidenti sul lavoro che il Governo ha affrontato sin dall’inizio del suo mandato. Oltre al raddoppio dei fondi per le politiche di prevenzione, pari a 1,5 miliardi di euro, sono aumentate anche le risorse per la formazione e gli incentivi al miglioramento delle condizioni di lavoro.

L’obiettivo però è garantire il rispetto delle regole: per questo servono controlli a tappeto, mirati a verificare che tutti i protocolli vengano rigorosamente applicati. L’aumento delle ispezioni è la priorità per tutelare la salute dei lavoratori e rendere più efficienti le norme. Metteremo in campo ogni intervento necessario ma per contrastare le morti bianche serve un impegno comune, perché la sicurezza è un dovere di tutti”. Lo scrive la deputata di Forza Italia eletta in Toscana Chiara Tenerini, Responsabile nazionale Lavoro del partito azzurro.

Comunicato Stampa