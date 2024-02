Disabilità. G7, Locatelli: Italia e USA insieme per evento storico

(DIRE) Roma, 19 Feb. – Il Ministro per le Disabilità Alessandra Locatelli ha ricevuto oggi a Roma Sara Minkara, Special Advisor sui Diritti delle persone con disabilità del Dipartimento di Stato americano, in vista del primo G7 – Inclusione e Disabilità che si terrà in Umbria dal 14 al 16 Ottobre.

“Ringrazio Sara Minkara per questa visita e per la collaborazione che abbiamo avviato in vista del G7 Inclusione e Disabilità, perché questo evento possa essere davvero un momento storico e di grande impatto per tutti i Paesi- ha spiegato il Ministro Locatelli- Stiamo lavorando perché non resti un’esperienza isolata, ma possa continuare anche negli anni futuri a partire dalla presidenza canadese, e perché questi temi siano introdotti e parte integrante anche del prossimo G20.

Il diritto alla piena partecipazione alla vita civile, sociale e politica di ogni persona è fondamentale ad ogni livello istituzionale, nel mondo privato, del privato sociale e per i singoli cittadini". Nel pomeriggio il Ministro Locatelli e Sara Minkara hanno incontrato alcuni enti ed associazioni che si occupano di inclusione lavorativa, in particolare per i giovani con disabilità.