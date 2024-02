Milleproroghe. Terzo settore, Bellucci: bene slittamento nuovo regime IVA

(DIRE) Roma, 19 Feb. – “Soddisfazione per l’approvazione dell’emendamento nel decreto Milleproroghe che mantiene il regime di esclusione dall’IVA per gli enti del Terzo Settore fino a Gennaio del 2025. Questa proroga ci permetterà di finalizzare quelle misure di semplificazione indispensabili, su cui lavoriamo da inizio legislatura, per il passaggio al nuovo regime di esenzione dell’Iva per gli enti non commerciali e per completare l’attuazione della riforma del Terzo settore che attende dal 2017.

Stiamo già lavorando in Commissione su un primo pacchetto semplificazioni". Sottolinea in una nota il viceministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, Maria Teresa Bellucci. "Ancora una volta Governo e maggioranza danno una risposta concreta in favore del Terzo settore e del mondo del volontariato, che reputiamo pilastri essenziali della nostra società".