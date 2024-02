Myenergy chiude la stagione regolare vincendo

Siaz Piazza Armerina-Myenergy 68-76 (18-22,16-21,16-14,18-19)

Siaz: Cuffaro 8, Incremona 10, Rotondo 20, Genovese, Occhipinti 2, Minore 8, Lalic 8, Abate, Ivanisevic 2, Musikic, Giampieri 9. All Ceccaro

Myenergy: Aguzzoli 18, Simonetti 6, Konteh, Maksimovic 8, Mavric 13, Mazza,Cessel 2, Seck, Tyrtyshnyk 25, Russo 4. All Cigarini. Ass D’Agostino

Arbitri: signori Giovanni De Giorgio di Giarre e Calogero Cappello di Porto Empedocle

Adesso, in pubblicazione nelle prossime ore, si attende il nuovo calendario della fase “Play-In-Gold”, fase ad orologio dove i neroarancio affronteranno quattro rappresentanti del girone G, le prime quattro classificate.

I reggini, infatti, affronteranno ufficialmente Molfetta,Angri, Monopoli e Salerno.

La nuova classifica vede i neroarancio in ultima posizione della seconda fase, in coabitazione con Salerno e Monopoli. Solo le prime sei classificate tra Orlandina, Molfetta(8punti), Ragusa e Sala Consilina(6 punti), Myenergy,Salerno e Monopoli(4 punti) accederanno al PlayOff ad otto che includerà le prime due classificate del Play-In Silver.

La gara di Piazza Armerina termina 68 a 76. Locali orfani del reggino Laganà e Musikic. Ottimo l’allungo dal primo quarto dei ragazzi di Federico Cigarini: Russo piazza la tripla del più 8 (20 a 12). Lalic e soci rintuzzano il gap sul meno quattro al termine del primo periodo. Nel secondo quarto, la trama cambia di poco. Reggini sempre avanti, siciliani ad inseguire.

Aguzzoli e soci chiudono avanti di nove all’intervallo lungo (34 a 43). Nel terzo periodo la Myenergy spicca il volo raggiungendo il più 14 con un canestro di Aguzzoli. La Siaz rintuzza sul finale di quarto fino al meno sette. Nel quarto periodo, i tentativi di rimonta della Siaz diventano più concreti. Meno quattro grazie ad un canestro di Paolo Rotondo.

L’espulsione dell’esterno titolare della Siaz Giampieri indebolirà la verve piazzese. Reggio vince e controlla sul finale vincendo l’ultima della stagione regolare e chiudendo il girone regolare con sole sei sconfitte, tantissime vittorie(anche blasonate) e tante e belle soddisfazioni.

comunicato stampa