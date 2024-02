Navalny. Schlein: c’è un solo responsabile, il regime russo di Putin

(DIRE) Roma, 19 Feb. – Siamo qui a “questa fiaccolata contro un regime che non tollera il dissenso e che uccide la libertà. In solidarietà a tutti quei cittadini russi che stanno, anche in questi giorni, protestando pacificamente, manifestando il loro dissenso e per questo vengono arrestati.

I democratici, come noi, non possono tollerare in nessun Paese una compressione costante dei diritti fondamentali e democratici. E quindi è importante essere qui dopo l’uccisione politica di Navalny di cui c’è un solo responsabile: il regime russo di Putin”. Lo dice la segretaria del PD, Elly Schlein, alla fiaccolata per Navalny in piazza del Campidoglio a Roma. (Vid/ Dire) 19:05 19-02-24