Pordenone, Vigli del Fuoco portano in salvo scivolato nel fiume Noncello

La mattina di Domenica 18 Febbraio, intorno alle 10.30, un uomo è scivolato nel fiume Noncello per soccorrere il proprio cane caduto in acqua. A differenza dell’animale, però, l’uomo non è riuscito a risalire la scivolosa sponda in cemento e a tornare a riva, rimanendo disperatamente aggrappato a dei riami sperando nei soccorsi.

Sono intervenuti i Vigili del Fuoco con una squadra operativa e una di SFA (Soccorritori Fluviali Acquatici) del comando. I Vigili del Fuoco hanno utilizzato una parte della scala italiana in dotazione per aiutare l’uomo a risalire la sponda.

Una volta in salvo il padrone del cane ha rifiutato le cure del personale sanitario presente sul posto, dichiarando di non essere ferito e di stare bene.

comunicato stampa – fonte: https://www.vigilfuoco.it/aspx/notizia.aspx?codnews=90476