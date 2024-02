Spazio. Meloni: felice aver accolto a Palazzo Chigi il Colonnello Villadei

DIRE) Roma, 19 Feb. – “Felice di aver accolto oggi a Palazzo Chigi il Colonnello dell’Italian Air Force Walter Villadei, rientrato dalla missione spaziale AX-3 Voluntas, che ringrazio per lo straordinario lavoro svolto. Ricevere in dono il Tricolore che è stato a bordo della Stazione Spaziale Internazionale è per me un grande onore.

Fieri della nostra Nazione e delle nostre eccellenze, capaci di esprimere talento e professionalità. Bentornato Colonnello”. Lo scrive sui social la premier Giorgia Meloni. (Vid/ Dire) 18:36 19-02-24