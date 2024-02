USA, trisavolo di Biden graziato da Lincoln

Il presidente Joe Biden ha scelto l’arredamento dello Studio Ovale per riflettere i suoi gusti e onorare i predecessori, includendo un ritratto e un mezzo busto di Abraham Lincoln. Tuttavia, il legame tra i due va oltre l’arredamento, poiché documenti conservati ai National Archives rivelano che Lincoln graziò il bis-bis nonno di Biden, Moses J. Robinette, durante la Guerra Civile.

Robinette, un veterinario dell’esercito unionista senza formazione medica, fu coinvolto in una rissa nel 1864 e ferì gravemente un altro impiegato civile dell’esercito. Dopo essere stato arrestato e inviato su un’isola remota, tre ufficiali dell’esercito presentarono una petizione a Lincoln per annullare la sua condanna, sostenendo che si era solo difeso. Lincoln decise di concedergli la grazia nel settembre del 1864, permettendogli di tornare in Maryland, dove morì nel 1903. (Fonte ANAS)

