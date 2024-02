Codice strada. Salvini: Autovelox ovunque per fare cassa no

(DIRE) Roma, 21 feb. – Fleximan? “Il ministro sta cercando di risolvere il problema senza la fiamma ossidrica e senza abbattere gli autovelox”. Lo dice il vicepremier e ministro Matteo Salvini a ‘Mattino Cinque’ su Canale 5. Ma, sottolinea, “autovelox ovunque no, autovelox a caso no. Preferisco una sanzione dura.

Autovelox su stradoni di 2 corsie larghi no, quelli non sono per la sicurezza è una fregatura per gli automobilisti che usano la macchina per andare a lavorare, non è per salvare vite ma per fare cassa”. Certo, “tagliare i cartelli con la fiamma e illegale è vietato dalla legge, ma il problema lo risolvo cambiando le norme. Se piazzi autovelox non omologati per fare cassa non è sicurezza”. (Vid/ Dire) 09:47 21-02-24