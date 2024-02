Israele, “segni preliminari” per accordo su ostaggi

Il ministro del Gabinetto di guerra israeliano, Benny Gantz, ha dichiarato che ci sono “segni preliminari” che indicano la possibilità di avanzare in un nuovo accordo per la liberazione degli ostaggi, dopo lo stallo degli ultimi tempi.

Gantz ha assicurato che non saranno risparmiate effort per riportare a casa coloro che sono stati rapiti il 7 ottobre, e ha sottolineato la determinazione a esplorare tutte le opzioni disponibili. Secondo fonti diplomatiche citate dal quotidiano saudita Asharq Al-Awsat, ci sono progressi nei colloqui tra Egitto e Hamas sull’accordo per gli ostaggi.

Si afferma che Hamas abbia ammorbidito le sue posizioni, e l’Egitto sta lavorando per ottenere una flessibilità simile anche dalla delegazione israeliana che è attesa al Cairo nelle prossime ore. (Fonte ANSA)