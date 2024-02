Migranti. Traffico Tunisia-Sicilia, Varchi: Bene blitz, lotta prosegue

“Stato, PM E Forze dell’Ordine contro immigrazione clandestina”

(DIRE) Palermo, 21 Feb. – “La lotta all’immigrazione clandestina prosegue senza soste: è di oggi la notizia del fermo di un gruppo di presunti scafisti che avrebbero favorito lo sbarco illegale in Sicilia di migranti provenienti dalla Tunisia. Un plauso alle forze dell’ordine che hanno portato avanti le indagini e alla Dda della Procura di Palermo che ha coordinato le operazioni”. Lo dice Carolina Varchi, deputata di Fratelli d’Italia.

“Le indagini – prosegue – svelano una peculiare modalità di trasporto dei migranti. Alcuni testimoni li avrebbero definiti ‘viaggi vip’, perché compiuti su natanti moderni, guidati da piloti esperti e con un numero limitato di viaggiatori. Il fermo ha consentito di verificare anche il tentativo di reintrodursi in Italia da parte di stranieri già espulsi e il fatto che gran parte dei presunti scafisti si trovasse in Italia in modo irregolare. Un’ottima notizia – conclude Varchi – che conferma l’impegno di Stato, magistratura e forze dell’ordine contro l’immigrazione clandestina”. (Com/Sac/Dire) 15:19 21-02-24