(DIRE) Roma, 21 Febbraio – L’aula del Senato, con il voto di Fiducia, ha approvato in via definitiva il decreto legge recante disposizioni urgenti in materia di termini normativi, il cosiddetto Milleproroghe.

I sì sono stati 93, i no 61 e gli astenuti 1. (Vid/ Dire) 18:12 21-02-24