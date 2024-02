(DIRE) Roma, 21 Feb. – “Dalla parte delle persone che soffrono e dalla parte di chi si prende cura di loro. L’approvazione definitiva del Milleproroghe segna un’importante vittoria per Forza Italia. Grazie alla nostra tenacia e al nostro costante impegno, vengono finanziati con 10 milioni, anche per il 2024, il bonus psicologo e il fondo per il contrasto ai disturbi alimentari.

Allo stesso tempo, sarà esteso fino al prossimo Dicembre lo scudo penale per i medici, che non saranno più penalmente imputabili, salvo nei casi di colpa grave, come avviene in tutti i Paesi del mondo”. Così, la senatrice di Forza Italia e vice presidente del Senato, Licia Ronzulli. (Com/Pol/ Dire) 20:42 21-02-24