PNRR. Tenerini (FI), Italia locomotiva UE, panico a Sinistra

“La Commissione Europea certifica il lavoro straordinario che il Governo sta portando avanti sul PNRR: siamo il primo Paese in UE per riforme, obiettivi e investimenti realizzati. L’Italia è la locomotiva d’Europa grazie all’efficacia delle politiche che abbiamo messo in atto per rilanciare lo sviluppo.

Una notizia che getta nel panico la sinistra, smentendone il catastrofismo, ma che ci incoraggia a rafforzare il nostro impegno per la crescita dell’Italia”. Lo dichiara la Responsabile Lavoro di Forza Italia, la deputata Chiara Tenerini, commentando la valutazione di medio termine dei Piani pubblicata dalla Commissione europea.