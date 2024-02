Ponte Stretto. Salvini: Si farà al cento per cento

(DIRE) Roma, 21 feb. – Da zero a cento la possibilità che il Ponte sullo stretto si realizzi “è cento. Il ponte è un diritto per milioni di italiani per viaggiare sicuri e per inquinare di meno.

Il Ponte creerà” direttamente e nell’indotto “120 mila posti di lavoro in tutta Italia. Perché dire no a un ponte, a una galleria, all’alta velocità… Solo in Italia la sinistra dice no alle opere pubbliche”. Lo dice il vicepremier e ministro Matteo Salvini a ‘Mattino Cinque’ su Canale 5. (Vid/ Dire) 09:56 21-02-24