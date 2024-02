Potenza. Un altro colpo allo spaccio di droga

Comando Provinciale di Potenza – Potenza, 21/02/2024 14:43

Un altro arresto dei Carabinieri della Compagnia di Potenza nel centro storico del capoluogo per detenzione di stupefacenti. L’altra sera, una pattuglia del Radiomobile ha proceduto al controllo di un giovane 19enne. Questi, all’avvicinarsi dei militari, ha tentato di darsi alla fuga dopo aver colpito al volto uno degli operanti.

Il suo intento non è andato a buon fine in quanto è stato immediatamente bloccato dai Carabinieri che gli hanno trovato più di tre grammi di cocaina ed un bilancino di precisione. Il giovane è stato quindi tratto in arresto e posto ai domiciliari a disposizione dell’Autorità Giudiziaria potentina.

Il GIP, a seguito della convalida, ha disposto nei suoi confronti l’obbligo della presentazione alla P.G. Si precisa che anche per quest’ultimo indagato vige la presunzione d’innocenza fino a sentenza definitiva di condanna.

comunicato stampa – fonte: https://www.carabinieri.it/in-vostro-aiuto/informazioni/comunicati-stampa/un-altro-colpo-allo-spaccio-di-droga