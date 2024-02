(DIRE) Roma, 21 Febbraio – “Più qualche giornalone prova a farci litigare, più io e Giorgia andiamo avanti insieme come una sola persona. In Giorgia non sto trovando un’alleata ma un’amica”. Così il leader della Lega, Matteo Salvini durante la chiusura a Cagliari della campagna elettorale per il candidato alla Regione Sardegna, Paolo Truzzu. (Uct/ Dire) 19:08 21-02-24 (foto di repertorio)