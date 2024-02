Terzo mandato. Gasparri (FI): domani sarà bocciato ma il governo non cade

(DIRE) Roma, 21 Feb. – “Domani si votano gli emendamenti e non succederà assolutamente nulla. Non ci sarà una crisi di governo… Alle 8:30 domattina si voteranno gli emendamenti, Forza Italia che è stata sempre contraria al terzo mandato, nel quadro di una politica concordata dalla maggioranza, alla luce di una diversa posizione di un partito di maggioranza che aveva concordato inizialmente i contenuti del decreto, non fa una piega ma non succede niente, non cade il governo e non passa l’emendamento. L’emendamento non passerà”.

Lo dice il presidente dei senatori di Forza Italia in Senato, Maurizio Gasparri, al termine della capigruppo, a proposito degli emendamenti della Lega sul terzo mandato ai sindaci e ai governatori che sarà votato in Commissione Affari costituzionali al Senato. (Mar/ Dire) 19:03 21-02-24