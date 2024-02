Valderice (Tp). Minaccia la madre per ottenere denaro

Comando Provinciale di Trapani – Trapani, 21/02/2024 11:17

I Carabinieri della Stazione di Valderice hanno arrestato un 41enne del luogo, gravato da precedenti di polizia, per i reati di atti persecutori e maltrattamenti in famiglia. L’uomo veniva arrestato in arresto in flagranza “differita” (ai sensi dell’articolo 382 bis del codice penale, di recente introduzione) in quanto dall’attività investigativa svolta dai militari dell’Arma sarebbero emersi gravi indizi di colpevolezza in ordine alle minacce e richieste di denaro nei confronti della propria madre. A seguito dell’udienza di convalida l’uomo è stato tradotto presso il carcere di Trapani.

comunicato stampa – fonte: https://www.carabinieri.it/in-vostro-aiuto/informazioni/comunicati-stampa/minaccia-la-madre-per-ottenere-denaro