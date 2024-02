USA, deepfake screditano Trump per elezioni

Si sta riscontrando una crescente quantità di deepfake in vista delle elezioni americane, con Donald Trump come bersaglio. In un video generato dall’intelligenza artificiale, il defunto padre dell’ex presidente, Fred Trump, appare sconsigliando a Donald di candidarsi nuovamente.

Il video è stato creato dal Lincoln Project, un gruppo politico fondato da conservatori moderati ed ex repubblicani che si oppongono al ritorno di Trump alla Casa Bianca. Il video contiene parole di Fred Trump che criticano aspramente suo figlio per la gestione degli affari e la vita personale. Il Lincoln Project ha chiarito che il video è stato generato dall’intelligenza artificiale e include avvertenze che alcuni comportamenti o discorsi non sono realmente accaduti.

Questo deepfake è solo l’ultimo di una serie di disinformazione che circonda le elezioni, che includeva anche chiamate telefoniche automatizzate nel New Hampshire che sembravano provenire dal presidente Joe Biden. La Federal Communications Commission ha recentemente vietato l’uso di voci generate dall’intelligenza artificiale nelle chiamate automatiche. Inoltre, un gruppo di 20 aziende hi-tech ha annunciato di lavorare insieme per prevenire l’interferenza di contenuti ingannevoli generati dall’intelligenza artificiale nelle elezioni in tutto il mondo. (Fonte ANSA)