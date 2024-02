USA, United Airlines riprende voli per Israele

La United Airlines riprenderà i voli verso Israele a partire dal prossimo mese, diventando la prima compagnia aerea americana a farlo dopo gli attentati di Hamas il 7 Ottobre. I primi voli per Tel Aviv da Newark, vicino a New York, sono previsti per il 2 e 4 marzo, con l’intenzione di ripristinare il programma giornaliero a partire dal 6 marzo.

La compagnia aerea ha condotto un’analisi dettagliata della sicurezza prima di prendere questa decisione e continuerà a monitorare la situazione a Tel Aviv, adattando di conseguenza il proprio programma. (Fonte ANSA)