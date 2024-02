Alemanno: Movimento Indipendenza aderisce a raccolta fondi istituzioni cristiane di Gerusalemme per i civili di Gaza

(DIRE) Roma, 23 Feb. – “Nel contesto di disperazione che si vive nella Striscia di Gaza, le Istituzioni del mondo Cattolico e di altre Chiese Cristiane orientali hanno aperto le proprie porte, offrendo rifugio a tutti gli abitanti della Striscia, indipendentemente dalla loro appartenenza religiosa.

È con profonda preoccupazione che osserviamo il tributo di sangue umano che tali istituzioni stanno pagando a causa dei continui bombardamenti israeliani, mentre l’Unione Europea e l’intero Occidente mantengono un silenzio assordante. In questo momento critico, è nostro dovere morale fare la nostra parte per promuovere la pace e alleviare le sofferenze del popolo di Gaza.

Per questo motivo, il Movimento Indipendenza aderisce con convinzione alla raccolta fondi promossa dall’Associazione Culturale “Identità Europea”, indirizzando i contributi direttamente al Patriarcato Latino di Gerusalemme, sotto la guida del Cardinale Pierbattista Pizzaballa. Invitiamo tutti a contribuire a questa causa umanitaria. Uniamo le nostre forze per portare speranza e sostegno al popolo di Gaza in questo momento di grande necessità.” così ha dichiarato Gianni Alemanno, segretario nazionale del Movimento Indipendenza!

Le donazioni possono essere effettuate tramite bonifico bancario sul conto corrente 0970006894, intestato all'”Associazione Identità Europea”, presso Banca Popolare Valconca, Cod. IBAN: IT04F0579224201CC0970006894. Si prega di specificare nella causale “Pro Terra Santa – anonimo” se si desidera mantenere l’anonimato o “Pro Terra Santa – nominale” se si desidera che il proprio nome sia aggiunto all’elenco dei donatori.

L’elenco dei donatori sarà trasmesso in modo adeguato e sicuro in Terrasanta, insieme alle somme raccolte, per garantire la massima trasparenza e affidabilità.”, così ha dichiarato Gianni Alemanno, segretario nazionale Movimento Indipendenza (Com/Pol/Dire) 16:54 23-02-24