Governo. Meloni: Centrodestra non è incidente della storia

(DIRE) Roma, 23 Feb. – “Il Centrodestra non è un incidente della storia, non è un’aggregazione che sta insieme per il potere o per impedire ad altri di andare al governo. Noi stiamo insieme per scelta, le nostre visioni sono comuni, le nostre diversità ci rendono più forti e il nostro obiettivo comune è e rimane quello di dare all’Italia un futuro di benessere, sicurezza e protagonismo”.

Lo ha detto la premier Giorgia Meloni in un videomessaggio inviato al congresso di FI, in corso a Roma. “Il Centrodestra è e rimane una straordinaria realtà politica che tra poche settimane festeggerà i suoi primi 30 anni di storia.

Nel 1994 è nato il Centrodestra e grazie al centrodestra gli italiani hanno conosciuto la democrazia dell’alternanza e la possibilità di scegliere tra uno schieramento e un altro, che vuol dire soprattutto un confronto di visioni”, ha aggiunto la presidente del Consiglio. (Mtr/ Dire) 16:28 23-02-24