Pisa. Gasparri: proposta ‘scorte democratiche’ ci porta indietro verso anni bui

(DIRE) Roma, 23 Feb. – “Appare alquanto inquietante la proposta dell’onorevole Fratoianni di mettere in piazza delle ‘scorte democratiche’ in occasione delle manifestazioni delle sinistre. Ricordiamo i servizi d’ordine di Lotta Continua, i Katanga di Capanna, ricordiamo anni di violenza e di servizi d’ordine di vario tipo di estrazione, che più che l’ordine garantivano l’esatto contrario.

Mentre si minacciano esponenti di governo, si bruciano manichini della Meloni e si indirizza ogni tipo di contumelia nei confronti dei rappresentanti del centrodestra, anche da parte di alti esponenti delle Istituzioni delle varie formazioni di sinistra, questa invocazione di ‘scorte democratiche’ ci riporta indietro nella storia verso anni bui.

Offese anche da Presidenti di Regioni e sindaci della sinistra, che invece di dare il buon esempio danno pessimi esempi. Intanto si tratta anche di una sorta di vero e proprio atto di sfiducia nei confronti delle Forze dell’ordine chiamate ad un quotidiano sforzo per mantenere la legalità.

L’Italia ha bisogno di legge e di ordine e non certo di ‘scorte democratiche’ e di servizi d’ordine politicizzati come quelli che invoca Fratoianni. Il solo annunciare queste cose appare un atto di irresponsabilità e anche di immotivata sfiducia nei confronti delle Forze dell’Ordine.

Fratoianni farebbe bene a rinunciare a questa ipotesi ed a rimettersi alle autorità dello Stato che garantiscono tutti i diritti costituzionali in questo Paese, compreso quello di manifestare in ogni luogo e in ogni modalità. Non certo quello di distruggere le scuole o di bloccare la vita delle città creando danni ai cittadini ed ai beni pubblici”. Lo dichiara il capogruppo di Forza Italia al Senato Maurizio Gasparri. (Com/Ran/ Dire) 16:42 23-02-24