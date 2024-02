Reggio Calabria, Ciccarello Cedro: “la politica è distante dai loro problemi”

Giorno della presentazione dei componenti del direttivo cittadino avevo annunciato gli incontri itineranti su tutto il territorio della nostra città. Nel quartiere di Modena, Ciccarello, San Sperato oggi, abbiamo avuto il piacere e l’onore di discutere con i cittadini, di capire fino in fondo i disagi ed i problemi che devono quotidianamente affrontare, di prendere coscienza concreta dello stato di abbandono in cui versa questo quartiere e la periferia in genere a Reggio Calabria.

Ringraziamo sentitamente le tante persone che ci hanno accolto e con le quali abbiamo stilato a 4 mani un memorandum i cui contenuti, le cui disamine verranno poi trasferite dal nostro consigliere comunale, Marino, nella sede naturale e pubblica di discussione, il consiglio comunale.

Dal confronto con i cittadini due sono le considerazioni generali che sono emerse: – la politica è distante dai loro problemi; cura soltanto i propri interessi e non quelli della collettività, bussa alle loro porte solo nei periodi elettorali per poi fuggire dalle proprie responsabilità e ricomparire alla successiva tornata elettorale; – la politica non si fa più con l’interscambio di idee e la condivisione con i cittadini, poiché mancano dei luoghi preposti a questo.

I circoli e le circoscrizioni sono il ponte, il raccordo tra palazzo governativo e cittadino. Noi vogliamo costruire un modus operandi nuovo, un’offerta politica attrattiva ed inclusiva attraverso un dialogo costante con i territori.

La situazione di degrado, di abbandono è dovuta innanzitutto all’incapacità, all’inadeguatezza dell’attuale governance comunale, è dovuta alla mancanza di fare politica in modo costruttivo analizzando i problemi e proponendo le soluzioni dopo un’attento e proficuo confronto con i cittadini, è dovuta alla mancanza di quel fare politico capace di ascoltare in modo incessante le istanze dei territori agendo di conseguenza in modo concreto e puntuale.

Ci siamo dati un chiaro intendimento, l’esperienza politica ed amministrativa va vissuta con spirito di servizio: noi lavoreremo a fianco dei cittadini e per i cittadini. È con i cittadini che vogliamo interfacciarci, diventando i loro portavoce, è con i cittadini che vogliamo costruire un’alternativa seria e valida al disastro amministrativo attuale. Sono loro, i cittadini di Reggio Calabria, la nostra forza e la forza di questa città. È il momento, adesso, delle idee, della condivisione e del coraggio per ridare alla nostra città il futuro che merita.