Riforme. Meloni: impegno solenne, intendiamo essere di parola

"Abbiamo una responsabilità storica: accompagnare l'Italia nella terza Repubblica dando ai cittadini il potere di eleggere direttamente il capo del governo e dire 'basta' ai giochi di palazzo che hanno determinato buona parte della storia d'Italia. Consolidare la democrazia dell'alternanza, dare agli italiani un governo stabile è la madre di tutte le riforme".

Lo ha detto il premier Giorgia Meloni in un videomessaggio inviato al congresso di FI, in corso a Roma. “Solo un governo eletto dai cittadini che ha gli strumenti per governare può portare avanti una visione di lungo periodo, può dare certezze al tessuto produttivo ed essere riconosciuto e rispettato all’estero.

È un impegno solenne che ci siamo presi con tutti gli e intendiamo essere di parola", ha aggiunto.