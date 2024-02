(DIRE) Roma, 23 feb. – “Il governo a rischio per il terzo mandato è l’ennesima speranza della sinistra che non troverà realizzazione”. Lo afferma ad Affaritaliani.it il presidente del Consiglio Giorgia Meloni rispondendo alla domanda se l’esecutivo sia in pericolo all’indomani della bocciatura in Prima Commissione al Senato, Affari costituzionali, dell’emendamento della Lega che avrebbe consentito il terzo mandato ai presidenti di regione. (Uct/ Dire) 10:03 23-02-24