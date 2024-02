L’FMI, erogherà 880 milioni di dollari all’Ucraina durante la terza fase di aiuti a Kiev, in cui le saranno inviati altri 15,6 miliardi di dollari. Il Fondo Monetario Internazionale (FMI) però deve dare il “lasciapassare” definitivo allo stanziamento ad opera del suo comitato esecutivo. Le previsioni dell’FMI calcolano in 486 miliardi di dollari la cifra di cui avrà bisogno l’Ucraina per ricostruirsi dopo i danni causati dalla guerra contro la Russia.

Fabrizio Pace