UE: approvato il 13° pacchetto di sanzioni contro la Russia

Il Consiglio Europeo, ha deciso di adottare oggi un tredicesimo pacchetto di misure restrittive nei confronti del regime di Putin. Una scelta presa in merito all’arrivo al secondo anniversario dell’invasione russa in territorio Ucraino, il 24 Febbraio 2022. “Un tredicesimo pacchetto di misure restrittive nei confronti del regime di Putin, di coloro che sono responsabili di perpetuare la sua guerra di aggressione illegale, non provocata e ingiustificata e di coloro che la sostengono in modo significativo”, come si legge in una nota del consiglio. (fonte: ansa.it)

