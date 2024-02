Il Presidente Joe Biden, ha annunciato che verranno applicate di più di 500 sanzioni contro la Russia per la guerra in Ucraina, e per la morte di Aleksej Navalny. La notizia è stata confermata dalla Casa Bianca.

Nella giornata di ieri, il leader statunitense ha incontrato a San Francisco la moglie e la figlia del dissidente morto in carcere pochi giorni fa.

AO