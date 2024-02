Cortei. Casini: polemiche su gestione ordine pubblico autolesioniste per tutti

(DIRE) Roma, 25 Feb. – “Nemmeno la più accanita battaglia politica può legittimare uno scontro all’arma bianca sulla gestione dell’ordine pubblico nelle città italiane: il diritto a manifestare è sacrosanto, almeno quanto il rispetto che si dovrebbe avere verso i ragazzi che vestono la divisa della Polizia di Stato o dei Carabinieri.

È ovvio che la scorsa settimana, a Pisa e non solo, le cose non sono andate come dovevano e bene ha fatto il Capo della Polizia ad annunciare accertamenti rigorosi.

Ma per favore non parliamo di malafede o di ordini preordinati perché polemiche come queste sono autolesioniste per tutti”. Lo dice, in una nota, Pier Ferdinando Casini. (Tar/ Dire) 18:15 25-02-24