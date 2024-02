Cortei. Gasparri: noi con Forze dell’Ordine, non con terroristi Hamas

(DIRE) Roma, 25 feb. – “Vedo che nei pressi del Viminale si contestano le Forze di polizia. Questo è un Paese libero e democratico dove qualcuno ha anche la possibilità di dire che preferisce i terroristi di Hamas al popolo in divisa italiano. Io invece preferisco la Polizia, i Carabinieri e le altre forze armate e forze dell’ordine e non vado per strada ad inneggiare ad Hamas chiedendo la distruzione di Israele. Ognuno si colloca dove vuole. Ma tra chi protesta c’è chi inneggia ai terroristi.

Noi stiamo dall’altra parte. E si ricordino che i codici identificativi non ci saranno mai. Servirebbero solo per false denunce”. Lo dichiara il Capogruppo di Forza Italia al Senato Maurizio Gasparri. (Tar/ Dire) 19:34 25-02-24