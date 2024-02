Etiopia. Delmastro (FdI): cordoglio per monaci uccisi da ribelli Oromo

(DIRE) Roma, 25 Feb. – “Esprimo cordoglio per i quattro monaci uccisi dai ribelli Oromo che hanno attaccato il monastero di Zequala in Etiopia. Agghiacciante l’ipotesi avanzata dalla Chiesa ortodossa etiope circa il fatto che il gruppo dei ribelli abbia un legame clandestino con le autorità governative regionali dell’Oromia per prendere di mira gli appartenenti alla Chiesa cristiana ortodossa della regione.

Bisogna intensificare gli sforzi di Italia, Europa e Occidente per promuovere la libertà religiosa la cui negazione in molte aree del pianeta dà vita alla più sanguinaria e violenta delle persecuzioni”.

È quanto dichiara in una nota Andrea Delmastro delle Vedove, Sottosegretario alla Giustizia e Presidente dell'Intergruppo parlamentare per la libertà religiosa dei cristiani nel mondo.