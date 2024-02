Salvini e le fiabe Disney: quello dei 7 nani oggi ai domiciliari per body shaming

(DIRE) Roma, 25 Feb. – “Non entro nel merito delle follie… della Disney che cambia colori, cambia nomi, cambia razze, cambia storie e perde telespettatori…, giustamente. Perchè se uno ritiene che Cenerentola o Biancaneve siano fiabe sessiste ha bisogno di un medico bravo.

Se uno ritiene che Cenerentola o Biancaneve… ad oggi sarebbero già in galera. Quello dei sette nani per body shaming sarebbe già, ben che vada, ai domiciliari. Come ti permetti? sette nani… sette persone leggermente meno alte rispetto all’altro contesto che stava vicino a Biancaneve.

Non vado oltre perchè… quel bacio rubato nel sonno dal principe Azzurro, amico mio come ti permetti di svegliare Biancaneve senza che lei se ne rendesse conto circondata da sette persone non altissime, cioè proprio una fiaba che oggi sarebbe da…

Questi impazziscono: Biancaneve, il principe maniaco, i sette nani, la mela… ma poi la mela da dove arrivava? Mica sarà stata coltivata da un contadino italiano…”. Lo dice Matteo Salvini in un passaggio del suo intervento alla Scuola di formazione politica della Lega a Roma. (Vid/ Dire) 11:55 25-02-24