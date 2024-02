Reggio Calabria, auto in fiamme al Viale Aldo Moro

21.10 – Un automobile in fiamme sul viale Aldo Moro a Reggio Calabria ha causato qualche attimo di preoccupazione sino a quando sono intervenuti due militari della Guardia di Finanza che erano in zona per deviare il traffico e mettere in sicurezza la zona in attesa dell’arrivo dei Vigili del Fuoco.

Arrivati quest’ultimi in pochi minuti hanno avuto ragione del piccolo rogo che ha devastato un’utilitaria danneggiando con il calore e le fiamme anche quelle che erano parcheggiate accanto (carreggiata senso di marcia direzione Nord). Il rumore causato dall’esplosione dei pneumatici ha creato un po’ di paura nel vicinato, ma fortunatamente nulla di più. Resta da capire, ma questo lo stabiliranno gli uomini delle Fiamme Rosse se è è stato un incendio doloso o se la vettura ha preso fuoco in maniera autonoma.

Federica Romeo