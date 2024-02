L’ago non entra, l’iniezione letale non può essere effettuata. Esecuzione impossibile

Esecuzione della pena capitale fallita negli USA, i medici che dovevano effettuarla su un pluriomicida non sono riusciti a inserire l’ago per l’iniezione letale. Hanno tentato per ben 10 volte sia sulle braccia che nelle gambe, nel soggetto che ha 73 anni.

Il condannato in questione era in carcere dal 1981 per 5 omicidi. “Il team medico non ha potuto stabilire la linea endovenosa. Impossibile l’esecuzione”, questo è quanto ha detto il dipartimento carcerario dell’Idaho alla stampa dopo quanto accaduto nella stanza della morte della struttura. (foto di repertorio)

Fabrizio Pace