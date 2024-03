Ambiente. Quali sono le città italiane con più ore di sole, lo svela un’indagine

(DIRE) Roma, 1 mar. – Quali sono le città italiane dove è possibile godere del maggior numero di ore di sole? E quali invece le meno illuminate? È sempre vero che al sud sia sempre più soleggiato che al nord? Per far luce su tutto ciò, Holidu, uno dei maggiori portali di prenotazione di case e appartamenti vacanza d’Europa, ha analizzato le principali 50 località italiane sulla base delle ore di sole medie al mese.

PODIO TUTTO ISOLANO, SEGUONO ANDRIA E PESCARA IN TOP 5 – Sono le isole Sicilia e Sardegna a dominare questa speciale classifica: a risultare la principale città italiana col maggior numero di ore di sole è, infatti, Catania con 274,9 ore medie mensili di sole negli ultimi 12 mesi che precede di pochissimi decimali Siracusa con 274,1 (le due città si sono scambiate le posizioni rispetto ai dati di 2 anni fa) mentre medaglia di bronzo è Cagliari con 269,5 ore medie mensili di sole.

A completare la top 5 ci sono Andria (salita di 16 posizioni rispetto ai dati di due anni fa) e Pescara, le quali precedono Roma al sesto, Bari al settimo (tutte e 3 in salita rispetto a due anni fa) e Palermo all’ottavo posto, stabile. Chiudono la top 10 Sassari e Taranto, dove la città sarda è in salita di 4 posizioni mentre quella pugliese in discesa di 3 rispetto ai dati di due anni fa.

Inoltre: SORPRESA TORINO ALL’UNDICESIMO POSTO – Che essere al nord non significhi necessariamente avere poco sole è confermato dalla presenza di Torino all’undicesimo posto: con ben 246,3 ore di sole medie mensili, in salita di ben 8 posizioni rispetto a due anni fa. Tra le altre città del nord segnaliamo Brescia 20ma davanti a Bolzano.

A CHE POSTO SI POSIZIONANO LE ALTRE GRANDI CITTÀ? – La Capitale si attesta a un ottimo sesto posto con 249,9 ore di sole, precedendo di circa un’ora il capoluogo della Sicilia Palermo all’ottavo posto, Torino 11ma e Napoli 13ma. E Milano? Bisogna scorrere fino alla seconda metà della classifica per trovare la città della Madunina: con 222,4 ore si attesta, infatti, al 33mo posto. Ancora più in basso Firenze addirittura 41ma. QUALI LE CITTÀ IN FONDO ALLA CLASSIFICA?

La bottom 5 vede Trieste e Prato appaiate con 208,5 ore e a seguire Campobasso, tra le non settentrionali la città più in basso con 208,3 ore e al 48mo posto. A chiudere la classifica ci sono invece Trento e Aosta rispettivamente con 198,5 e 170,6 ore di sole medie mensili. (Com/Red/ Dire) 05:12 01-03-24