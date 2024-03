Bologna. Città metropolitana rafforza sosta bici con 1900 posti

(DIRE) Bologna, 1 mar. – Sul territorio di Bologna arrivano 1.900 nuovi stalli dedicati alla sosta della bici. A segnalarlo è la Città metropolitana, che ha finanziato l’operazione con 336.000 euro provenienti da risorse ministeriali dedicate a progetti per la ciclabilità, in attuazione delle misure previste dal Piano urbano della mobilità sostenibile per la mobilità ciclistica e a supporto della Bicipolitana e delle sue reti locali.

Palazzo Malvezzi, per cominciare, ha acquistato 400 portabici da diffondere sul territorio metropolitano, a partire dalle scuole. “Le nuove rastrelliere, a forma di ruota, richiamano la campagna di comunicazione della Bicipolitana, sono estremamente adattabili alle diverse disponibilità di spazio delle scuole- spiega una nota- e garantiranno 800 posti bici sicuri, con la possibilità di aggancio del telaio, insieme ad un sistema di coperture modulari da abbinare ove possibile”.

L’obiettivo è quello di “incentivare l’utilizzo della bicicletta e la diffusione della cultura della mobilità attiva e sostenibile in particolar modo tra giovani in età adolescenziale, anche al fine di ridurre gli spostamenti in auto per accompagnamento nelle ore di punta del mattino”, scrive la Città metropolitana.

“Sono stati inoltre acquistati set di rastrelliere modulari componibili per ulteriori 1.100 posti con elevata adattabilità alle esigenze di ciascun contesto- continua la nota- e con possibilità di sfruttamento massimo dello spazio disponibile, con l’obiettivo di garantire una diffusione capillare ed una organizzazione ordinata dei posteggi bici sul territorio”. Anche questo modello di rastrelliere compatte (con moduli da 10-12 biciclette) prevede aggancio del telaio e collocazione della ruota, con possibilità di posteggio su uno o su entrambi i lati.

“L’aumento di offerta di sosta di qualità dedicata alle biciclette, scalabile nello specifico contesto urbano- scrive ancora Palazzo Malvezzi- si inserisce nel più ampio proposito di proseguire non solo con la progettazione e realizzazione della rete ciclabile della Bicipolitana, ma anche con il rafforzamento di dotazioni e servizi ad hoc per cicliste e ciclisti di tutte le età che pedalano per muoversi nel territorio metropolitano”.

Dichiara Simona Larghetti, consigliera metropolitana con delega alla Mobilità ciclistica e alla Sicurezza stradale: “Riteniamo importante che il progetto Bicipolitana, oltre a ciclabili, preveda anche elementi di servizio. Insieme agli istituti scolastici saranno individuate le scuole in cui installare le nuove rastrelliere, in base ai bisogni e dando priorità a quelle collegate alla rete ciclabile”. Per Larghetti “bisogna partire dai ragazzi e dalle ragazze per promuovere la mobilità sostenibile, il percorso casa-scuola è infatti per le fasce più giovani un momento educativo fondamentale”.

