Cortei. Stefano Paoloni, Segretario Generale del SAP a 24 Mattino su Radio 24: Per l’ordine pubblico, mancano protocolli chiari

Stefano Paoloni, Segretario Generale del Sindacato Autonomo di Polizia SAP a 24 Mattino su Radio 24 in merito alle polemiche legate agli ultimi cortei nel nostro Paese ha dichiarato: “Certo che l’ordine pubblico può essere gestito in modo differente ad esempio con l’individuazione di protocolli chiari questo potrebbe aiutare. Non ci sono protocolli, ci sono tecniche operative ma non ci sono protocolli. Da sempre mancano questi protocolli con le modalità specifiche, serve la norma, non è sufficiente l’indicazione.”

Paoloni, ha poi ribadito la preoccupazione per i cortei di domani: “Le manifestazioni com’è molto probabile prevedere non riguarderanno solo la questione Gaza ma anche la questione della gestione dell’ordine pubblico e quindi ci sarà molta attenzione in questo senso”. I sentori e l’opinione professionale del primo rappresentate del Sindacato Autonomo di Polizia (SAP), che conta più di 17 mila iscritti nel nostro Paese, non può non essere tenuta nella giusta considerazione da chi deve sovraintendere all’ordine pubblico.

