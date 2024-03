Dramma a Dacca, Capitale del Bangladesh, un edificio di sette piani è andato a fuoco in uno dei quartieri bene della città. Le fiamme ed il fumo hanno causato la morte di almeno 43 persone.

Ci sono anche molti feriti ed ustionati dei quali 22 sarebbero in condizioni critiche. Ci sono volute più di tre ore di lavoro ai Vigili del Fuoco locali per avere ragione delle fiamme. La struttura in fiamme a Dacca ospitava negozi e ristoranti.

HTTH