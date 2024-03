Europol sostiene l’indagine dell’EPPO su un regime di frode IVA da 195 mln di €

Il 28 Febbraio sono state arrestate 14 persone ritenute responsabili di aver orchestrato una massiccia frode IVA da 195 milioni di euro, avvenuta in 17 paesi. Gli arresti sono il risultato di un’indagine condotta dalla Procura europea (EPPO) a Monaco e Colonia (Germania) con il sostegno di Europol. Tra gli arrestati figurano alcuni degli autori criminali di più alto profilo che negli ultimi anni sono stati nel radar di Europol nel campo delle frodi sull’IVA.

Sono state effettuate oltre 180 ricerche contemporaneamente in Albania, Austria, Cipro, Croazia, Repubblica Ceca, Estonia, Germania, Ungheria, Italia, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Slovacchia, Slovenia, Svezia e Regno Unito. Oltre 680 investigatori fiscali e di polizia hanno sostenuto le misure investigative.

Nel corso delle perquisizioni, le forze dell’ordine hanno sequestrato ingenti quantitativi di smartphone, per un valore di oltre 15,3 milioni di euro, nonché uno yacht, del valore di 3 milioni di euro, e 1,2 milioni di euro in contanti e criptovalute. Sono state sequestrate diverse auto, tra cui una Rolls Royce, una BMW e una Range Rover. Nelle abitazioni degli indagati sono stati rinvenuti anche gioielli, orologi di lusso e 2,5 chilogrammi d’oro.

L’indagine ha rivelato che i presunti organizzatori del regime di frode sull’IVA hanno creato un complesso ecosistema criminale, che ha permesso loro di frodare fino a 195 milioni di euro attraverso diversi schemi criminali che prevedevano la vendita di piccoli dispositivi elettronici, come gli smartphone.

Resta inteso che gli indagati hanno utilizzato catene fraudolente di commercianti scomparsi, che sarebbero svaniti senza adempiere ai loro obblighi fiscali.

Si ritiene che nel 2020 gli stessi organizzatori di questi programmi di frode sull’IVA siano entrati nel mercato delle mascherine protettive. Si ritiene che la società gestita dai sospettati li abbia acquistati da un commerciante scomparso e li abbia incanalati attraverso diverse società cuscinetto per mascherare la loro destinazione finale.

Sulla carta, la loro azienda aveva sede a Hong Kong, ma le mascherine erano in realtà in un magazzino in Germania, dove rimasero fino a quando il Ministero federale della sanità tedesco le acquistò dall’azienda apparentemente con sede a Hong Kong. Secondo l’indagine, né l’azienda all’inizio della catena di fornitura, né l’azienda con sede a Hong Kong, hanno rimborsato al Ministero l’IVA percepita sulla vendita delle mascherine.

Gli arresti sono il risultato di anni di misure investigative speciali condotte da diversi uffici investigativi fiscali tedeschi a Berlino, Bielefeld, Cottbus, Münster e Norimberga. Questa vasta impresa ha potuto contare anche sul sostegno di Europol ed Eurojust. In Germania, questi includevano i quartieri generali della polizia (Polizeipräsidium) dell’Assia settentrionale e del Brandeburgo, nonché gli uffici della polizia criminale statale (Landeskriminalamt) del Brandeburgo e di Berlino.

In vista della giornata di azione, Europol ha fornito supporto analitico ai partner di questa indagine. Inoltre, Europol ha sostenuto la giornata di azione fornendo oltre 100 canali di comunicazione sicuri (VCP-Virtual Command Post) e inviando uno specialista con un ufficio mobile presso il centro di comando operativo presso la sede della Procura europea a Lussemburgo.

Il caso è stato aperto presso Eurojust nel 2021 su richiesta del procuratore delegato europeo tedesco. L’Agenzia ha ospitato sette riunioni di coordinamento per agevolare la cooperazione giudiziaria tra l’EPPO e le autorità nazionali coinvolte nel caso. Eurojust ha facilitato lo scambio di informazioni e l’esecuzione di numerosi ordini europei di indagine e mandati di arresto europei.

comunicato stampa – Europol