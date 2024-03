Ghana. Il Parlamento non paga le bollette della luce, cori e proteste al buio

(DIRE) Roma, 1 Mar. – In Ghana il parlamento è restato al buio; in senso letterale, dopo che la compagnia elettrica nazionale gli ha tagliato la luce causa bollette non pagate. La vicenda, con blackout mentre era in corso un dibattito sul discorso alla nazione pronunciato mercoledì dal presidente Nana Akufo-Addo, è finita sulle pagine dei giornali e in apertura dei siti d’informazione.

Ne ha scritto anche la testata Ghana Web, ricostruendo quando, come e perché. L’interruzione delle forniture è scattata ieri, per via di bollette non pagate per 23 milioni di cedi, circa un milione e 600mila euro. La luce è tornata dopo poco, grazie a un generatore. Secondo William Boateng, responsabile comunicazione della compagnia elettrica, sempre ieri il parlamento avrebbe effettuato un pagamento parziale, per 13 milioni di cedi.

I momenti del blackout sono stati ripresi in un video rilanciato dall’emittente televisiva Gh One. Nel filmato, con l’aula in penombra, si sentono i deputati ritmare “dumsor, dumsor”, “è andata via la luce” in akan, una lingua locale; qualcuno intanto si fa luce con il telefono cellulare. (Dire)