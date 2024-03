La Regione Calabria promuove la campagna per l’utilizzo del n. 1522 da parte delle donne vittime di violenza

La Regione Calabria, su impulso del Comitato unico di garanzia, promuove la campagna della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le pari opportunità per l’utilizzo, da parte delle donne vittime di violenza, del numero di pubblica utilità 1522.

In coerenza con gli indirizzi generali forniti dal Dipartimento della funzione pubblica e dal Dipartimento per le pari opportunità, oltre che in collaborazione con la Rete nazionale dei Cug, l’Amministrazione regionale ha pubblicato sull’home page del portale istituzionale il numero verde 1522, attivo 24 ore su 24, tutti i giorni dell’anno, accessibile dall’intero territorio nazionale gratuitamente, sia da rete fissa che mobile.

La campagna di sensibilizzazione ha l’obiettivo di promuovere i numeri e gli strumenti contro la violenza sulle donne e rappresenta altresì un’opportunità di “manifestare solidarietà e sostegno da parte delle istituzioni alle donne vittima di violenza che non devono sentirsi sole o avere paura”, evidenziando quindi la possibilità di chiedere aiuto e ricevere informazioni in sicurezza.

“Questa iniziativa – afferma l’assessore regionale all’organizzazione e alle risorse umane, Filippo Pietropaolo – è volta a recepire e far emergere segnalazioni di violenza contro le donne e rappresenta uno strumento per attuare politiche di genere in materia di diritti delle persone, pari opportunità, riconoscimento, prevenzione e contrasto di ogni forma di discriminazione, molestia e violenza, anche con riferimento al benessere organizzativo e alla tutela della salute e della sicurezza dei dipendenti sul luogo di lavoro”.

“Anche in qualità di assessore alle politiche del personale – specifica infine Pietropaolo – ho inteso adottare la proposta formulata dal Comitato Unico di Garanzia della Regione Calabria, al fine di attuare azioni positive e condivise, protese a creare una maggiore cultura del “rispetto” di genere”.