Maltempo. Allenta presa su Veneto, restano solo “alcune criticità”

(DIRE) Venezia, 1 mar. – “Le previsioni meteo e i modelli previsionali ci dicono che la situazione sta rientrando nella norma. Ci sono ancora alcune criticità nella bassa padovana, lungo il Bisatto, nella zona dei Colli Euganei e nel vicentino, ma possiamo affermare che l’emergenza sta rientrando completamente. Le zone allagate sono residuali, mentre i bacini di Caldogno e dell’Orolo sono stati svuotati”.

Il quadro sullo stato dell’arte del maltempo in Veneto lo fa l’assessore regionale all’Ambiente e Protezione civile Gianpaolo Bottacin che questa mattina ha presieduto l’unità di crisi. La situazione va normalizzandosi e la perturbazione prevista tra domenica e lunedì al momento “non desta particolari preoccupazioni in quanto catalogata come evento moderato”. Sarà comunque monitorata la situazione fino a domenica, soprattutto nelle zone lungo il Fratta Gorzone, Rotolon e nella parte finale del Po, dove stanno arrivando le ondate di piena.

“Voglio ribadire che tutto questo lo dobbiamo al perfetto funzionamento dei bacini di laminazione che hanno dimostrato di essere essenziali per la messa in sicurezza del territorio in caso di precipitazioni che sono andate oltre le attese. Anche sta volta abbiamo dimostrato che dal 2010 siamo riusciti a mettere in campo opere per due miliardi di euro, investendo su manutenzione e organizzazione che non hanno eguali e rendono oggi il Veneto un modello nel campo della difesa idrogeologica riconosciuto a tutti i livelli”, rimarca Bottacin.

E ringrazio quanti, tecnici e volontari, hanno lavorato per contenere gli effetti di maltempo. Al momento sono attive solo un paio di squadre della Protezione civile regionale per il monitoraggio nel padovano e nel vicentino, più alcune squadre comunali di volontari. L’unità di crisi rimarrà aperta fino a lunedì “ma possiamo affermare che l’attività è quasi chiusa”. (Red/ Dire) 13:49 01-03-24