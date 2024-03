Piombino. Tenerini (Fi), Con accordo Jsw parte rilancio acciaierie e città

“La firma dell’accordo con Jsw è il frutto della politica industriale che come centrodestra abbiamo portato avanti per favorire la ripartenza di Piombino. Dopo il Protocollo già siglato con Metinvest, si completa il quadro strategico messo in campo dal Governo per la creazione di un polo produttivo all’avanguardia. Da qui parte il rilancio delle acciaierie e di tutta la città, che ora può guardare al futuro con più fiducia”. Lo dichiara la deputata eletta in Toscana e Responsabile nazionale Lavoro di Forza Italia, Chiara Tenerini.

“Con il Protocollo d’Intesa siglato tra ministero delle Imprese e del Made in Italy, Regione Toscana, Comune di Piombino e Jsw Steel – aggiunge – lo Stato torna a esercitare un ruolo propulsivo, imprimendo un’accelerata decisiva allo sviluppo. Quello dell’ex Lucchini è un progetto complementare rispetto a Metinvest, in grado di creare una sinergia che porterà più occupazione e capacità produttiva. Piombino diventa di cruciale importanza per la strategia industriale del Governo: un polo siderurgico con i più elevati standard a livello tecnologico e ambientale, sempre più competitivo sul piano internazionale e in grado di rappresentare il motore verde per la crescita del Paese. Ora continueremo a lavorare per la firma dell’accordo di programma, che dovrà dare piena attuazione alle intese raggiunte e – conclude Tenerini – restituire a Piombino il ruolo centrale che merita”.

Comunicato Stampa